سفير إيران في بريطانيا: تصريحات سفير أمريكا "وقحة"

قال السفير الإيرلني لدى المملكة المتحدة حميد بعيدي نجاد، إن تصريحات السفير الأمريكي لدى المملكة حول أحد المحكومين في قضية بيئية في إيران، تصريحات "وقحة".

وأشار نجاد في تغريدة له، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى التعامل الذي وصفه بالقمعي للشرطة الأمريكية تجاه الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية ضد التمييز العنصري.

#USAmbUK should be ashamed of himself crying wolf over detention of an Iranian, while his comaptriots chanting #BlackLivesMattters are brutally suppressed at home. Can’t he see from window 10,000s Londoners asking US gov to stop violence against innocents/respect human rights? pic.twitter.com/NDXpBcuMj2 — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) June 10, 2020

وقال السفير الإيراني في تغريدته إن على السفير الأمريكي "أن يخجل" من تعرض شعبه للقمع بسبب شعار مناهض للعنصرية.

وأضاف:

"ألم يشاهد من نافذته عشرات الآلاف من المواطنين في لندن يطالبون أمريكا بالكف عن قمع الأبرياء واحترام حقوق الإنسان ألم يشاهد كل ذلك؟".

وكان السفير الأمريكي قال في تغريدة له على تويتر، إن اعتقال مراد طاهباز في إيران غير عادل ويجب إطلاق سراحه.