فاوتشي: الوباء لم ينته بعد وهو أسوأ كابوس

حذر أنتوني فاوتشي، المستشار الصحي للبيت الأبيض ومدير المعهد الأمريكي الوطني للحساسية والأمراض المعدية، من أن الوباء "لم ينته بعد"، مؤكدا أنه أسوأ كابوس بالنسبة له.

وذكر فاوتشي، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "خلال أربعة أشهر، دمر هذا الفيروس العالم بأسره، وأصيب الملايين في جميع أنحاء العالم بشكل مكثف وفي إطار زمني ضيق".

وعزا فاوتشي انتشار الفيروس إلى سفر المصابين به حول العالم مما أسهم في نقله للآخرين. ومع ذلك، قال إنه واثق من أنه سيتم العثور على لقاح.

وتابع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "إيبولا كان مخيفا، لكن إإيبولا لن ينتقل بسهولة. فإن تفشيه دائما ما يكون محليا للغاية".

وأضاف: "لقد تم تحديد فيروس نقص المناعة البشرية، رغم أهميته، وعلى مدى فترة زمنية طويلة. لم يشعر الكثيرون أبدا بالتهديد بسبب المرض لأنه كان دائما تهديدا يعتمد على من تكون، وأين أنت، وأين تعيش".

وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، سجلت أكثر من سبعة ملايين حالة إصابة مؤكدة حول العالم، وتوفي أكثر من 400 ألف شخص بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.