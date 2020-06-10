"ليس لها أي سند دولي"... إيران تعلق على العقوبات الأمريكية ضدها

قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن العقوبات الأمریكية المفروضة على بلاده "لیس لها أي سند دولي".

وأوضح موسوي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا": "نحث المسؤولين الأمريكيين على الكف عن العقوبات الأحادیة لأن عقوباتهم الأحادیة وغير القانونية تكون ضد حلفائهم والتجارة العالمية أكثر منها أن تكون ضد إيران، و لیس لها سند دولي ولن تستسلم الجمهورية الإسلامية لمثل هذه العقوبات والضغوط".

وتابع في إطار رده على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركات النقل البحري وناقلات النفط الإيرانية: "أمريكا فرضت الحظر علی الشعب الإيراني بأكمله ذات مرة ثم فرضت في خضم هذا الحظر، عقوبات أخری على الإيرانيين أو المسؤولين بشكل فردي".

وتابع: "يجب على العالم أن یثوب إلى رشده وأن يمنع مثل هذه العقوبات الأحادیة وتسریبها إلى دول أخرى وهو ما نأمل أن يحدث".