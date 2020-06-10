شقيق جورج فلويد يتحدث أمام لجنة في الكونغرس اليوم

يتحدث أحد أشقاء جورج فلويد، اليوم الأربعاء، أمام لجنة في الكونغرس يرأسها نائب ديمقراطي، مع تناول المشرعين لقضيتي عنف الشرطة والتمييز على أساس عرقي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن فيلونايز فلويد (43 عاما) سيقدم شهادته أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب مع محامي الأسرة، بن كرامب، وعشرة أشخاص آخرين في أول جلسة استماع للكونغرس لبحث الدوافع الاجتماعية والسياسية التي أثارت احتجاجات استمرت أسابيع في مختلف أرجاء البلاد وخارجها.

ونقلت الوكالة عن جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية، القول: "الحقيقة السافرة هي أنه أمام كل واقعة استخدام مفرط للقوة تصدرت عناوين الصحف هناك وقائع أخرى لا تعد لم نسمع بها". وأضاف: "هذه مشكلة ممنهجة تتطلب حلا شاملا".

وشهدت عدة ولايات أمريكية احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي، صاحب البشرة السمراء، جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل أفراد الشرطة.