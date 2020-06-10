قائد في الجيش الإيراني: هكذا نحرس أجواءنا

كشف العميد أبو الفضل سبهري راد، مساعد قائد سلاح المضادات الجوية في الشؤون التنسيقية الإيرانية، أن جيش بلده يحمي أجواءه عبر استخدام أسلحة ومضادات جوية مصنعة محليا تماما.

وأضاف القائد العسكري، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء أمام حشد من كوادر سلاح المضادات الجوية الإيراني: "القيود التي كان الكثير يتصور أنها ستسفر عن شلّ البلاد وانهيارها على الصعيد العالمي ساهمت في ازدهار الطاقات الداخلية على مختلف الصعد"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأشار إلى أن "هذه القدرات لم تتحقق سوى بالتركيز على الداخل والاعتماد على الطاقات الشبابية الكفوءة في البلاد".

وأكد على أنه "لا يمكن تهديد ومواجهة بلد ما يعتمد على طاقاته الذاتية في جميع المراحل من قبيل تدريب الكوادر الإنسانية المختصة إلى إنتاج المعدات الدفاعية المختلفة داخليا ويعتمد تماماً على خبراته الوطنية وشبانه الغيارى حيث يدرك الأعداء هذا الأمر تماما".

ولفت سبهري راد إلى "تحقيق إيران الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع منظومات المضادات الجوية رغم الحظر الظالم".

وشدد على "عدم وجود أي هواجس في البلاد على صعيد سد حاجتها من الأجزاء الحساسة في هذه المنظومات بفضل قدرات المختصين المحليين في مجالات وضع التصاميم والتصنيع المحلي".