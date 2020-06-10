موجة الاحتجاجات بعد مقتل فلويد تطال التماثيل...فيديو

وجه المتظاهرون المنددين بمقتل الأمريكي جورج فلويد جام غضبهم على تماثيل برأيهم تمثل العنصرية، حيث حطم المتظاهرون النصب التذكاري لكريستوفر كولومبوس في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية، وألقوه في بحيرة بيرد بارك.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث الناشط تشيلسي هيغز وايز ومتظاهرون آخرون إلى حشد تجمع في بيرد بارك حول صراعات الشعوب الأصلية والأمريكيين الأفارقة في أمريكا.

قالت هيغز وايز في كلمتها: "علينا أن نبدأ من حيث بدأ كل شيء". "علينا أن نبدأ بالأشخاص الذين وقفوا أولاً على هذه الأرض".

ووضع تمثال كولومبوس في ريتشموند، في ديسمبر/كانون الأول من العام 1927، وكان أول تمثال لكريستوفر كولومبوس أقيم في الجنوب، بحسب ما ذكر موقع timesofisrae.

ويأتي إسقاط تمثال كولومبوس بعد أيام من من سحب تمثال للكونفدرالية الجنرال ويليامز كارتر ويكهام، في مونرو بارك من قبل المتظاهرين الذين استخدموا أيضا الحبال لنقله.

Tonight, we have removed the statue of slave trader Robert Milligan that previously stood at West India Quay. We have also announced a review into monuments and other sites in our borough to understand how we should represent the more troubling periods in our history. pic.twitter.com/Thfz3UHU96 — Tower Hamlets Council (@TowerHamletsNow) June 9, 2020

كما تمت إزالة تمثال جندي كونفدرالي من حديقة في جاكسونفيل، في فلوريدا ، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، لكن قاضي إدارة ولاية فرجينيا رالف نورثام منع مؤقتا من إزالة تمثال الجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي في ريتشموند.

وفي أنتويرب، استخدمت السلطات رافعة، يوم الثلاثاء، لإزالة تمثال للملك البلجيكي السابق ليوبولد الثاني، كان المتظاهرون قد قاموا برشه بطلاء أحمر من قبل المتظاهرين، حيث قامت السلطات بأخذه للتنظيف ولم يتضح ما إذا كان سيتم إعادته الى مكانه.