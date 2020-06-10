بعد رفض عرض ترامب لشراء الجزيرة...واشنطن تعيد فتح قنصليتها في غرينلاند

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن بلاده أعادت فتح قنصليتها في جزيرة غرينلاند.

وكتب بومبيو على "تويتر": "نحن نعيد فتح قنصليتنا في مدينة نوك عاصمة غرينلاند. إن وجودنا في نوك سيعزز الشراكات مع حلفاء القطب الشمالي".

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 10, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في آب / أغسطس الماضي، عن رغبته في شراء جزيرة غرينلاند كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية.

ولقيت فكرة شراء الولايات المتحدة لجزيرة غرينلاند تهكما وسخرية من قبل سياسيين دنماركيين.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الشعب الدنماركي، سورين إسبيرسن: "إذا كان يفكر حقًا في هذا، فهذا دليل أخير على أنه قد جن جنونه".

وقال النائب الدنماركي عن إينويت أتاكيتيجيت ثاني أكبر حزب في غرينلاند أجا شيمنيتز لارسن: "أنا متأكد من أن الغالبية في غرينلاند تعتقد أنه من الأفضل أن تكون لها علاقة بالدنمارك أكثر من الولايات المتحدة على المدى الطويل".

يذكر أن غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وتبلغ مساحتها 2 مليون كيلومتر مربع، وهي تتمتع بالحكم الذاتي في ظل السيادة الدنماركية.