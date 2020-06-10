بعد مقتل فلويد..."تويتر"و"سكوير" تعلنان 19 يونيو عطلة رسمية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركتي "تويتر" و"سكوير" جاك دورسي يوم 19 يونيو / حزيران يوم عطلة سنوي على مستوى الشركة في الولايات المتحدة، دعما للتنوع العرقي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تأتي الخطوة التي أعلنها دورسي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بعد أن أثار مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، احتجاجات ضد العنصرية وأحيت الجدل بشأن التنوع العرقي والإدماج في الشركات.

وقال دورسي في تغريدة: "إن تلك العطلة ستكون في شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إلى جانب شركة "سكوير" للدفع عبر الهواتف المحمولة "للاحتفال والتعليم والترابط".

يذكر أن يوم 19 يونيو / حزيران، هو ذكرى إعلان تحرير العبيد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن والذي حرر ملايين الأمريكيين من أصول أفريقية، الذين تم استعبادهم في ستينيات القرن التاسع عشر.

ويأتي إعلان دورسي في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة موجة احتجاجات بسبب عنف الشرطة على خلفية وفاة جورج فلويد.