الكادر الطبي يغلق قسم كورونا بمشفى في إيطاليا بعد شفاء جميع الحالات... فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مدينة ماتيرا الإيطاليا يظهر فيه إغلاق قسم (كوفيد-19) نظرا لشفاء جميع الحالات.

ويظهر في الفيديو المنشور على "تويتر" الكادر الطبي والتمريضي وهم يقومون بالخروج من القسم وخلع الكمامات، قبل أن يقوم رئيس القسم بإغلاق الباب وقفله.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية يوم أمس الثلاثاء أن عدد الإصابات بوباء كورونا في البلاد بلغ 235561 حالة بعد تسجيل 283 إصابة و79 وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الشهر الماضي، إعادة فتح المطاعم والمحال، المغلقة على خلفية تفشي الفيروس التاجي، وإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية، وحمامات السباحة، والمراكز الرياضية في 26 حزيران/يونيو، فيما يعاد افتتاح المسارح ودور السينما في 15 من ذات الشهر.