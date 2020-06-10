برلماني روسي: الاتهامات الأوروبية محاولة جديدة لإيجاد "عدو خارجي"

وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، الاتهامات الموجهة إلى روسيا والصين، من قبل المفوضية الأوروبية، بالمشاركة في حملات التضليل حول الفيروس التاجي، بأنها تهدف إلى إيجاد عدو خارجي.

موسكو - سبوتنيك. وقال سلوتسكي للصحفيين، اليوم الأربعاء: "المفوضية الأوروبية تشرق بضوء منعكس من اللجنة الإقليمية في واشنطن. والواقع أن المزاعم التي تؤكد أن روسيا أو الصين كانت تشن حملات مضللة في ظل الوباء ما هي إلا محض هراء".

وأضاف: "هي محاولة لتحويل المسؤولية عن فشل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الصمود أمام اختبار التحديات العالمية غير المسبوقة".

وتابع البرلماني الروسي: "يفعلون ذلك من أجل لملمة الشرخ في البيت الأوروبي ويحاولون ذلك مرة أخرى من خلال البحث عن عدو خارجي"، مضيفا: "يبدو أنهم على أمل أن الجبن والأنانية الوطنية، يجب تلقائيا نسيانها أو شطبها وتحميلها حملة التضليل".

وشدد سلوتسكي: "على خلفية مكافحة الفيروس التاجي، تبين أنه لا توجد وحدة أوروبية وأن كل لنفسه، وتلقت إيطاليا، التي أصبحت مركز انتشار لفيروس كورونا المستجد، مساعدات من روسيا والصين وكوبا، ولكن ليس من حلفائها في الناتو والاتحاد الأوروبي، وهو السبب في كل هذه التصريحات".

وأصدرت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بيانا قالت فيه أن الاتحاد الأوروبي أعلن تعزيز مكافحة المعلومات المضللة المتعلقة أساسا بوباء الفيروس التاجي، واتهمت مرة أخرى روسيا والصين بالتورط في النشر المتعمد لمعلومات كاذبة.