"فيسبوك" تطلق قسما إخباريا مجددا

أطلقت شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قسما للأخبار بعد إعادة تجديده، وجعله متاحا لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع "تيك كرانش" المتخصص بالأخبار التقنية، يتضمن الإطلاق الجديد قسما للأخبار المحلية، من ضمنها قسم خاص بالمواطن الأمريكي جورج فلويد ذو البشرة السمراء الذي لقي مصرعه بسبب عنف الشرطة.

وتم إطلاق القسم الجديد من أجل جذب الناشرين إلى منصتها، مع وعد بزيادة التوزيع، وتم اختبار القسم المعاد تجديده لأول مرة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كاختبار محدود في الولايات المتحدة، وقالت "فيسبوك" في ذلك الوقت إنها ستدفع للناشرين المشاركين.

وتوظف الشركة فريقًا بشريًا للقيام بذلك، وتتحقق الشركة من المصادر من خلال جهد جديد يسمى فهرس صفحات الأخبار، ويوضح قسم الأسئلة الشائعة أن الفريق يتسم بالشفافية بشأن الإرشادات المتبعة، ويتخذ خيارات تنظيمية بشكل مستقل، وليس بتوجيه من فيسبوك أو الناشرين أو المعلنين.

ويذكر أنه في الوقت الحالي لا يمكن العثور على التبويب الجديد إلى عبر تطبيق "فيسبوك" الخاص بالهواتف المحمولة.