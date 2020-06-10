توثيق اعتداء وحشي جديد للشرطة الأمريكية على متظاهر... فيديو

وثق مقطع فيديو هجوم أربعة ضباط من شرطة نيويورك على راكب دراجة كان يقوم بجولة تضامنا مع المتظاهرين.

ويظهر في الفيديو قيام الضباط بضرب راكب الدراجة بطريقة وحشية، بعد أن سار ببطء أمام سيارة الشرطة.

وبحسب الضحية والشهود، كان الشاب يقود دراجته ببطء أمام سيارة الشرطة في محاولة لإبعادها عن المتظاهرين.

وظل الضباط يلكمون رأس الشاب، قبل أن يقيدوه ويضعوه في السيارة.

وتشهد عدة ولايات أمريكية احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي، صاحب البشرة السمراء، جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل أفراد الشرطة.