البيت الأبيض: خفض حصانة الشرطة غير مطروح

قال البيت البيض اليوم الأربعاء إنه يضع اللمسات النهائية على المقترحات الخاصة بإصلاح جهاز الشرطة بعد مقتل جورج فلويد أثناء احتجاز الشرطة له، مضيفا أن خفض حصانة رجال الشرطة "لن يجدي نفعا".

وبينما كانت تتحدث في إفادة صحفية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني إن خطط الإدارة لمعالجة مخاوف المتظاهرين بشأن فظاظة الشرطة في سبيلها "للمراحل النهائية" مضيفة أن المقترحات يمكن إعلانها في غضون "الأيام المقبلة"، حسب "رويترز".

وتابعت "أمضى الرئيس الأيام العشرة الماضية في العمل بكد وهدوء على المقترحات لمعالجة الأمور التي أثارها المحتجون في أنحاء البلاد.. القضايا المشروعة".

لكنها استبعدت دعما رئاسيا للمساعي الرامية لتقليل الحصانة الممنوحة للشرطة، وهو ما قالت إنه "سيدفع الشرطة إلى التراجع".