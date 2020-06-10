الرئيس العلمي لـ"إيلي ليلي": علاج كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام في سبتمبر

قال الرئيس العلمي لشركة إيلي ليلي اليوم الأربعاء إن الشركة قد يكون لديها عقار مخصص لعلاج مرض كوفيد-19 ومرخص باستخدامه بحلول سبتمبر/ أيلول إذا مضى كل شيء بشكل جيد فيما يتعلق بأي من العلاجين بالأجسام المضادة اللذين تختبرهما.

وحسب "رويترز" أضاف دانييل سكوفرونسكي في مقابلة إن ليلي تقوم أيضا بدراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر في غضون أسابيع.

وبدأت الشركة بالفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

وهذه العقاقير تنتمي إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية يطلق عليها الأجسام المضادة الأحادية المنشأ وتستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد وحالات أخرى كثيرة.

وفي حالة تطوير عقار يعتمد على الأجسام المضادة الأحادية المنشأ لعلاج كوفيد-19، فإنه سيكون على الأرجح أكثر فاعلية من العقاقير الجاري تجريبها حاليا في علاج المرض.

وقال سكوفرونسكي إن هذه العلاجات، والتي قد تستخدم أيضا للوقاية من الإصابة بالمرض، قد تتفوق على لقاح للاستخدام الواسع كعلاج لكوفيد-19 إذا أثبتت فاعلية.

ومن غير المرجح أن تكون لقاحات فيروس كورونا، التي يجري تطويرها واختبارها بسرعة غير مسبوقة، متاحة قبل نهاية العام في أفضل الأحوال.