إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تقترب من 113 ألفا

أظهرت بيانات جامعة" جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز عتبة المليونين والوفيات تقترب من 113 ألفا.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لآخر بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، بلغ عدد الإصابات الناجمة عن الوباء بالولايات المتحدة المليونين و464 إصابة وشفاء 533 ألف و504 حالة، ووفاة 112 ألف و908 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في العالم، قد تجاوز الـ7.1 مليون شخص، وأن عدد الوفيات بلغ أكثر من 408 آلاف.

وفقا لآخر بيانات المنظمة، تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية 105621 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 3629 مريضا. ليبلغ بهذا العدد الإجمالي للحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم 7145539 حالة، وعدد الوفيات 408025 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتل.