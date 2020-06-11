بيان إيراني روسي شديد اللهجة بشأن حرب اليمن والعقوبات على سوريا

أكدت إيران، أمس الأربعاء، ضرورة إقرار وقف شامل لإطلاق النار ورفع الحصار واستئناف العملية السياسية في اليمن.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، "أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي محادثات هاتفية مع نائب وزير الخارجية الروسي للشؤون الدولية سيرغي فيرشينين تناولت آخر التطورات في سوريا واليمن وتبادلا وجهات النظر بهذا الشان".

وأعرب الجانبان، خلال هذه المحادثات، عن "استعدادهما لدعم الشعب اليمني المضطهد"، مشددان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية من خلال الحوار اليمني اليمني.

وأكد خاجي ضرورة إقرار وقف شامل لإطلاق النار ورفع الحصار واستئناف العملية السياسية.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات في سوريا على الصعد السياسية والميدانية والدستورية، وكذلك عقد اجتماع الدول الضامنة لعملية أستانا، معربان عن قلقهما بشأن محنة الشعب السوري وتصاعد الضغوط التي يتحملها جراء العقوبات.

وأدان خاجي، "العقوبات الأحادية والمجحفة على الشعب السوري"، داعيا إلى رفع العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوري.