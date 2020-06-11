مستشار خامنئي: إيران تجاوزت التهديدات العسكرية والأمنية

قال اللواء محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، ومستشار المرشد الحالي، اليوم الخميس، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاوزت التهديدات العسكرية والأمنية".

وقال اللواء جعفري، إن "العنصر الأساس لمنجزات البلاد الكثيرة في الأربعين عاما الأولى من الثورة هو الدور الواسع للشعب في مواجهة التهديدات التي تستهدف الثورة الإسلامية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: ""لقد رأينا في قضية كورونا أن الشعب كان له الدور الأساس في البلاد وهذه هي النقطة التي ميزت بلدنا عن سائر البلدان ومنها أمريكا".

وأكد مستشار خامنئي، أن "البلاد تجاوزت التهديدات العسكرية والأمنية وهي ليست مطروحة في الخطوة الثانية للثورة، أي الأربعين عاما الثانية للثورة، لكنه قال في الوقت ذاته، إن هذا الكلام لا يعني بطبيعة الحال أنه سوف لن يكون هنالك تهديدا أمنيا فمن الممكن أن يحصل ذلك إلا أن هنالك تجارب حاصلة من مشاركة الشعب في مثل هذه الحالات لمواجهة التهديدات".