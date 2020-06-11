"لوفتهانزا" تعلن نيتها إلغاء 22 ألف وظيفة في العالم بسبب كورونا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "​لوفتهانزا​"، أنها تقدر عدد وظائف الدوام الكامل الزائدة عن حاجتها بنحو 22 ألف وظيفة يشغلها 26 ألف موظف.

قال متحدثة باسم "​لوفتهانزا​": "قد لا تحتاج (الشركة) ما يصل إلى 26 ألفا من موظفيها، مما ينبئ بتسريحات أكبر بكثير من رقم يتجاوز 10 آلاف أعلنته قبل أسابيع قليلة"، بحسب "فرانس برس".

وتعهدت "​لوفتهانزا​"، الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة واسعة النطاق، تشمل إلغاء آلاف الوظائف وبيع أصول، مع سعيها لسداد تسعة مليارات يورو، أي ما يقارب 10.26 مليار دولار، قدمتها الدولة لإنقاذها وتجاوز خسائر حادة في خضم جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد.

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، الثلاثاء الماضي، أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى خسائر قياسية لقطاع الطيران تبلغ 84 مليار دولار في عام 2020، معتبرا إياه "أسوأ عام في تاريخ الطيران".

وتنبأ الاتحاد بأن يمنى القطاع في 2021 بخسائر بقيمة 15.8 مليار دولار أخرى، ليبلغ إجمالي الخسائر التي تعزى إلى حد كبير إلى الوباء نحو 100 مليار دولار، إذ يظل مستوى التعافي أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة في حين خفضت شركات الطيران أسعارها لتستأنف أنشطتها.