إيران تكشف العرض الأمريكي لقباطنة ناقلات الوقود التي كانت متجهة لفنزويلا

قال محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، إن إرسال أسطول ناقلات الوقود إلى فنزويلا كان "عملا عظيما تم فيه تحدي التهديدات الأمريكية".

وأضاف رضائي في كلمته، اليوم، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للمحافظات: "لقد كانت القضية تتضمن التضامن الأخوي فضلا عن الجانب الاقتصادي إذ أننا وقبل وصول ناقلاتنا ألى فنزويلا كنا قد تسلمنا مبالغها"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع: "هذا الإجراء كان عملا عظيما، فحينما كانت ناقلاتنا في منتصف الطريق دعا بعضهم في الداخل لإعادتها إلى البلاد لأن مسألة وقوع الحرب كانت محتملة، إلا أن إدارة البلاد أرسلت كوادر الحرس الثوري لتحلق فوق السفن الحربية الأمريكية ليعلموا بأننا لسنا مكتوفي الأيدي".

وكشف رضائي أن الأمريكيين "عرضوا مبالغ على قباطنة ناقلاتنا ليقوموا بتغيير مسارهم، إلا أن هذه العروض الوقحة رُفِضت من قبل أعزائنا ووصلت ناقلاتنا إلى فنزويلا".