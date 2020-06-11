روحاني: الضغوطات لم تثن إرادة الشعب الإيراني... والبلاد تحولت إلى مصنع كبير

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "الضغوطات المفروضة على الشعب الإيراني بفعل العقوبات لم تثن إرادته"، وأضاف أن البلاد "تحولت إلى ورشة للإنتاج يعمل فيها الجميع حيث ازداد حجم إنتاج الصلب في إيران إلى ضعفين مقارنة مع تاريخ إنتاجه فيها بأكلمه".

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قال روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع صناعية وتعدينية ضخمة في محافظتي خراسان الرضوية شمال شرق وأصفهان (وسط) التي اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، "إننا نحمد اليوم الباري تعالى لتحقيق إنجاز كبير جديد للشعب الإيراني الفهيم والذي تم تحقيقه على أيدي المهندسين الإيرانيين وتمكنا من عرضه أمام العالم".

وأعرب روحاني عن أمله بأن یکون العام الجاري عاما مفعما بالعمل والنشاط لجميع المسؤولين والعمال. وأكد أنه تمت تسمية العام الجديد كعام قفزة الإنتاج وانطلاقا من ذلك يجب أن نقوم بكل ما بوسعنا ليكون العام الجاري مفعما بالفخر لإيران حكومة وشعبا.

وأضاف روحاني أن كل أنحاء إيران "تحولت اليوم إلى مصنع كبير ويبذل الجميع في جميع المحافظات جهودهم وسيتم افتتاح 200 مشروع مهم حتى نهاية العام الجاري وهذا يعني أن الجميع في البلاد ناشطون ويبذلون الجهود".