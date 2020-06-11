عريقات يقارن بين جورج فلويد وإياد الحلاق: حياة السود مهمة... حياة الفلسطيني مهمة

قارن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بين مقتل جورج فلويد في أمريكا، ومقتل الفلسطيني إياد الحلاق على يد الشرطة الإسرائيلية.

يشهد العالم مظاهرات واسعة انطلقت في أمريكا احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة، في 25 مايو/ أيار الماضي، ويطالب المشاركون فيها بتحقيق العدالة والمساواة ورفض العنصرية، وهو ما لقي دعما عالميا واسعا.

وكتب عريقات على "تويتر"، اليوم الخميس: "ذكرى جورج فلويد وإياد الحلاق سوف تلهم الأجيال القادمة فى مختلف بقاع الأرض، وخاصة في فلسطين، حيث يستمر انعدام العدالة في خنق حرية الشعب الفلسطيني".

وقتلت قوات الجيش الإسرائيلي، يوم 25 مايو، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوات الاحتلال تركت الشاب إياد الحلاق، ينزف حتى الموت".

صائب عريقات: "حياة السود مهمة... حياة الفلسطيني مهمة".

وأثار إطلاق النار على إياد الحلاق، 32 عاما، في البلدة القديمة بالقدس يوم السبت إدانات واسعة وأعاد إحياء الشكاوى التي تزعم استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

ذكرى جورج فلويد واياد الحلاق سوف تلهم الاجيال القادمة فى مختلف بقاع الارض ، وخاصة فى فلسطين ، حيث تستمر انعدام العدالة فى خنق حرية الشعب الفلسطيني . حياة السود مهمة ، حياة الفلسطيني مهمة https://t.co/Xo5NKj1oJc — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) June 11, 2020

واتهم الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية منذ فترة طويلة قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة في بعض الحالات، إما عن طريق قتل الأفراد الذين يمكن القبض عليهم أو استخدام القوة المميتة عندما لا تكون حياتهم في خطر.

وقارن بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين إطلاق النار على الشاب الفلسطيني، بالحالات الأخيرة لعنف الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان آخرها مقتل جورج فلويد.