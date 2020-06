اعتقال أخطر سفاح ملقب بالـ"جرذ" قتل وأحرق متظاهرين في بغداد (صور)

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وجه بمتابعة حادث مقتل أحد الشباب على يد مجموعة من العناصر الإجرامية في منطقة الباب الشرقي، وسط العاصمة.

وأضاف رسول، أن القائد العام، وجه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لسرعة التحقيق ولإلقاء القبض على الجناة، حيث تمكنت خلال 48 ساعة من تحقيق هدفها، واستطاعت الأجهزة الأمنية والعسكرية القبض على المجرم ( م. خ. ج) الملقب (بالجريذي).

اعتقال أخطر سفاح ملقب بالـ"جرذ" قتل واحرق متظاهرين في بغداد