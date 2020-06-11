اعتقال أخطر سفاح ملقب بالـ"جرذ" قتل وأحرق متظاهرين في بغداد (صور)

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الخميس، عن اعتقال أخطر زعيم عصابة متهم بتنفيذ عمليات قتل وحرق استهدف بها متظاهرين ومواطنين بالقرب من ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وجه بمتابعة حادث مقتل أحد الشباب على يد مجموعة من العناصر الإجرامية في منطقة الباب الشرقي، وسط العاصمة.

وأضاف رسول، أن القائد العام، وجه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لسرعة التحقيق ولإلقاء القبض على الجناة، حيث تمكنت خلال 48 ساعة من تحقيق هدفها، واستطاعت الأجهزة الأمنية والعسكرية القبض على المجرم ( م. خ. ج) الملقب (بالجريذي).

© Photo / The Press Office of the Iraqi Armed Forces اعتقال أخطر سفاح ملقب بالـ"جرذ" قتل واحرق متظاهرين في بغداد

وكشف، أن المجرم، اعترف خلال التحقيقات الأولية معه، بالقيام بأعمال شغب، وحرق الممتلكات، وضرب القوات الأمنية، والقيام بطعن شخص في منطقة البتاوين، فضلا عن جريمة حرق شخص آخر بمادة البنزين، وطعنه بعدة ضربات بالتعاون مع أفراد عصابته.

وأكمل رسول، كما اعترف هذا المجرم، بقتل شخص أيضاً لا يعرفه، وحرق عدد من السرادق، والتهجم على رجل دين، وتهديد أصحاب السرادق المتواجدين في حديقة الأمة بالقتل، وحرق سرادقهم، وأنه تجاوز على المتظاهرين السلميين وهدد العديد منهم، وطعن أحدهم في ساحة التظاهر.

© Photo / The Press Office of the Iraqi Armed Forces اعتقال أخطر سفاح ملقب بالـ"جرذ" قتل واحرق متظاهرين في بغداد

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحق المجرم.

الجدير بالذكر، أن عمليات قتل وطعن استهدفت المتظاهرين والناشطين في العاصمة بغداد بساحة التحرير ومحافظات الوسط والجنوب، على يد مسلحين مجهولين، طيلة الفترة الماضية، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.