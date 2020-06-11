عمدة سياتل الأمريكية تنصح ترامب بـ"العودة إلى المخبأ"

علقت عمدة مدينة سياتل جيني دوركان، اليوم الخميس، على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها، ونصحته بالعودة إلى "المخبأ في القبو".

نشرت دوركان بحسابها الخاص على "تويتر" تغريدة قالت فيها: "اجعلنا جميعا في أمان، ارجع إلى مخبئك في القبو".

— Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

وكان ترامب قد نشر تغريدة في وقت سابق من اليوم الخميس، انتقد فيها حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي ودوركان لعدم بذل جهود لمكافحة الشغب وقال: "لقد استولى إرهابيون محليون على سياتل، التي يديرها ديمقراطيون يساريون راديكاليون بالطبع".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو لعملية اقتحام صفوف المحتجين في أحد شوارع مدينة سياتل الأمريكية بسيارة مدنية، ما أسفر عن جرح العشرات وتوقيف سائقها بالقوة وهربه من المنطقة.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".