ظريف: حان الوقت لإنهاء استبداد إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) تصدر تعليمات لأعضاء الكونغرس بطريقة غير معلنة، منذ سنوات، مشيرا إلى أنها تسببت في تسميم السياسات الأمريكية.

وأرفق ظريف خبرا نشرته وكالة "جويش تلغرافيك" بعنوان: "في تغيير كبير... "أيباك" تعطي أعضاء الكونغرس ضوءا أخضر لانتقاد خطة الضم الإسرائيلية".

وكتب وزير الخارجية الإيراني: "حان الوقت لإنهاء العنصرية والاستبداد الإسرائيلي داخل دوائر صنع القرار في الغرب".

وتعد "أيباك" من أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى دعم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

ومن المفترض أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في 1 يوليو/ تموز المقبل، استراتيجيتها لتطبيق خطة "صفقة القرن"، التي تشمل ضم غور الأردن، ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب أمام الكنيست، عقب موافقة البرلمان على حكومة الوحدة الجديدة بقيادته هو ومنافسه السابق بيني غانتس، المضي قدما في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

If there were ever any question of WHO dictates US—& Western—policy in the Mid East, this headline screams it loud & clear.#AIPAC has poisoned US politics for years, overtly giving instructions to Congress.



Time to end #APARTHEID Israel's tyranny over Western halls of power. pic.twitter.com/95joQQxTxR — Javad Zarif (@JZarif) June 11, 2020

وأفادت قناة "مكان" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تستعد للقيام بعملية إحصاء الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق المصنفة "سي"، خاصة تلك التي ستفرض السيادة الإسرائيلية عليها في إطار تطبيق خطة الضم.

ويشار إلى أن عدة قرى فلسطينية تقع في المناطق المصنفة "سي"، والتي تقع ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن"، أكبرها قرية "فارعة الجفتلك" الواقعة في غور الأردن، والبالغ عدد سكانها نحو خمسة آلاف نسمة.