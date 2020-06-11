واشنطن تعلق على سجن موظف تركي يعمل في سفارتها بتركيا

علقت الولايات المتحدة الأمريكية على سجن أحد موظفي قنصليتها في تركيا، بعد اتهامه بمساعدة "جماعة إرهابية".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول السفارة الأمريكية في تركيا: "الولايات المتحدة تعرب عن خيبة أملها بعد الحكم بالسجن على موظف محلي في القنصلية الأمريكية في تركيا".

وقضت محكمة تركية بالسجن على موظف في القنصلية الأمريكية بتهمة مساعدة "جماعة إرهابية"، بحسب كالة "الأناضول" التركية، التي قالت: "حكمت المحكمة بالسجن 8 سنوات و9 أشهر على موظف القنصلية الأمريكية في إسطنبول، متين طوبوز، بتهمة مساعدة "تنظيم إرهابي مسلح".

وحسب "رويترز"، كانت القضية واحدة من عدة مصادر توتر بين أنقرة وواشنطن.

#عاجل: الولايات المتحدة تعرب عن "خيبة أملها" بعد الحكم بالسجن على موظف محلي في القنصلية الأميركية في #تركيا (السفارة) #فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 11, 2020

وفي مارس/ آذار الفائت، قال ممثلو الادعاء إنه يجب تبرئة طوبوز من تهم التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، على أن يواجه السجن بتهمة أقل وهي الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وتم اتهام طوبوز بصلاته بمسؤولين قادوا تحقيقا بشأن الفساد عام 2013، وثبت لاحقا أنهم أعضاء في شبكة اتهمت بالتورط في انقلاب عسكري فاشل في 2016.