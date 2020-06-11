الموسوي: طهران مستعدة لتبادل الأسرى مع واشنطن

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن استعداد بلاده لتبادل المزيد من السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الموسوي، بحسب وسائل إعلام محلية وعالمية: إن "لدى الأمريكان عدد من السجناء الأمنيين في بلدنا، وقد تم إثبات اتهاماتهم"، مضيفا:

ومن جهة أخرى حاولنا ونظرا للنوايا الحسنة لبعض الدول والشخصيات بمن فيهم السفير السويسري وحكومته، والذين اقترحوا الإفراج عن هؤلاء الأشخاص.

وأكد أنه "أعلنا الاستعداد سابقا بأننا يمكننا ضمن مختلف الأطر تحرير الرهائن الإيرانيين لدى أمريكا وإعادتهم إلى البلاد".

وتابع: "إذا رأينا مرة أخرى توفر الأرضية لهكذا تبادل، أو إذا تمكنا من إثبات براءة مواطنينا الإيرانيين من الاتهامات الواهية الموجهة إليهم بالالتفاف على الحظر الأمريكي الأحادي غير القانوني، فإننا من المؤكد سنبذل قصارى جهودنا الدبلوماسية لكي نحرر هؤلاء الأعزاء ونعيدهم إلى أحضان أسرهم".

وتحتجز كل من الولايات المتحدة وإيران مواطنين من البلد الآخر، قبل أن يدعوان إلى الإفراج عنهم بسبب تفشي كورونا.