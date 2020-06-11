مايكل جوردان يصطاد سمكة تزن 200 كغ

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، شارك اللاعب البالغ من العمر 57 عامًا في بطولة الصيد السنوية "Big Rock Blue Marlin"، ونجح باصطياد السمكة العملاقة، لكن ذلك لم يكن كافياً للحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى، واحتل جوردان المركز السادس في البطولة.

وبحسب الصحيفة، تزن أكبر سمكة تم اصطيادها خلال المسابقة 224 كيلوغراما.

يذكر أن بطولة "بيغ روك بلو مارلين" تقام بشكل سنوي في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية وتجمع صيادين من جميع أنحاء العالم.