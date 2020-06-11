رجل يوصي بثروته الطائلة إلى فيل أنقذ حياته

ووفقا لقناة "نيودلهي" التلفزيونية، قرر المدعو أختار إمام، توريث أرضه التي تبلغ قيمتها نحو 130 ألف دولار لفيلين وهما موتي البالغة من العمر 15 عامًا وراني البالغة من العمر 20 عامًا.

وقال إمام الذي عمل لسنوات عديدة في محمية الأفيال، إن الفيلة أنقذت حياته مرات عديدة من هجمات البلطجية المحليين، وقال: "أنقذتني الفيلة عندما حاول قطاع الطرق قتلي، وعندما حاول عدة أشخاص يحملون مسدسات دخول غرفتي، حذرني الفيل".

واختتم قائلا: "الحيوانات كائنات جيدة، على عكس البشر. لا أريدها أن تصبح أيتاما بعد وفاتي".