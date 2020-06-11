حقيقة سرقة بنك وماكينة صراف آلي وتوزيع أموالها على المتظاهرين في أمريكا

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية مقاطع فيديو لسرقة مصرف مالي وماكينة صراف آلي من قبل متظاهرين في الولايات المتحدة وتوزيع الأموال على المشاركين في التظاهرات التي تعمّ الولايات المتحدة احتجاجاً على العنصرية وعنف الشرطة ضدّ السود، إثر مقتل جورج فلويد أثناء توقيفه من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا.

ولكن وكالة "فرانس برس" وجدت أن مقطع الفيديو ملتقط منذ عام 2019، وليس له علاقة بالاحتجاجات الأمريكية، بل هو يرجع لمطرب راب أمريكي يوزع أموالا على مشردين.

وأظهرت التحقيقات أن مقطع الفيديو يرجع إلى ديسمبر/كانون الأول 2019، لمغني الراب، بلوفايس، وهو يمطر المشردين بالمال.

View this post on Instagram The season of giving 💰 A post shared by Blueface (@bluefacebleedem) on Dec 23, 2019 at 3:22pm PST

أما المقطع الثاني، فيرجع إلى عملية سرقة صراف آلي من أحد الشوارع الأمريكية، والتي ظهرت وكأنها ضمن الاحتجاجات الأمريكية احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد.

لكن وحدات التحقق التابعة لوكالة "فرانس برس" أظهرت أنه مقطع مصور من قبل الممثل الكوميدي داريوس كيني، تم تصويره عام 2019، ضمن برامج المقالب الخاصة بالكاميرا الخفية.

ويصور المقطع الذي يمتد على 45 ثانية رجلاً أسود يعتمر قبعةً وهو يجرّ صرافًا آليًا باتجاه حافلة متوقفة، وحصد مقطع الفيديو آلاف المشاركات وأكثر من 900 ألف مشاهدة.

واكتشفت وحدات التحقق أن مقطع الفيديو منشور في 19 مارس/آذار 2019، عبر حساب داريوس كيني، مرفقا بتعليق "الكلّ يريد أن يصبح ثريًا لكنّ أحدًا لن يساعدك على تحقيق ذلك".

Everybody want to be rich but don’t nobody want to help you get it lol pic.twitter.com/r1dGCto3oP — Darius DK (@Darius_DK) March 19, 2019

​ ورد الممثل الكوميدي على انتشار مقطع الفيديو من جديد، بقوله: "أنا ممثل كوميدي، وأقوم بمقالب مضحكة".