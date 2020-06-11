فيديو يوثق لحظة إسقاط تمثال آخر لأحد رموز الكونفدرالية في ولاية فرجينيا

أسقط محتجون تمثالا لرئيس الاتحاد الكونفدرالي في ريتشموند عاصمة ولاية فرجينا الأمريكية، أمس الأربعاء، مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الظلم العنصري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر تمثال جيفرسون ديفيس رئيس الاتحاد الكونفدرالي المؤيد للعبودية، الذي حكم خلال الحرب الأهلية الأمريكية من 1861 إلى 1865، وقد أسقطته شاحنتان وألقي بعيدا بينما كان الناس يهللون.

Jefferson Davis down in Richmond pic.twitter.com/PqKwVqOKMv — ian bremmer (@ianbremmer) June 11, 2020

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد ( أسود البشرة) إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".