ماذا قالت ملكة بريطانيا في أول مكالمة فيديو جماعية عامة لها

وتحدثت الملكة إليزابيث وابنتها آن في محادثة الفيديو الجماعية مع 4 من مقدمي الرعاية الذين يتحملون المسؤولية الأساسية في رعاية أفراد الأسرة، بغرض الاستماع إلى تجاربهم وحياتهم خلال تفشي مرض (كوفيد-19) والتحديات التي جلبها وباء "كورونا" العالمي، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت الملكة البالغة من العمر 94 عاما: "من المثير للاهتمام الاستماع إلى كل حكاياتكم وقصصكم، أنا معجبة جدا بما حققتموه بالفعل، أنا سعيدة جدا لأنني تمكنت من الانضمام إليكم اليوم".
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The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @Carers.Trust to find out more about the challenges they face. The Princess Royal has been President of The Carers Trust since it was launched in 2011. The Trust provides support to carers across the UK through their network of partners, as well as giving carers a voice and highlighting their work to the general public. To find out more about Carers Week, follow our link in bio.
ونُشر الفيديو اليوم الخميس بمناسبة أسبوع مقدمي الرعاية وإبراز التضحيات التي قدمها ما يقرب من 7 ملايين مقدم رعاية غير مدفوعي الأجر في المملكة المتحدة، واضطرر العديد منهم إلى تولي أدوار إضافية أثناء الإغلاق بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، طرح قصر باكنغهام تسجيلا لمحادثة هاتفية أجرتها الملكة إليزابيث وجهت من خلالها الشكر للممرضات على عملهم خلال انتشار الجائحة.
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