ماذا قالت ملكة بريطانيا في أول مكالمة فيديو جماعية عامة لها

شاركت ملكة بريطانيا، اليزابيث الثانية، اليوم الخميس، في أول مكالمة فيديو جماعية لها، بمناسبة الاحتفال بـ"أسبوع مقدمي الرعاية".

وتحدثت الملكة إليزابيث وابنتها آن في محادثة الفيديو الجماعية مع 4 من مقدمي الرعاية الذين يتحملون المسؤولية الأساسية في رعاية أفراد الأسرة، بغرض الاستماع إلى تجاربهم وحياتهم خلال تفشي مرض (كوفيد-19) والتحديات التي جلبها وباء "كورونا" العالمي، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الملكة البالغة من العمر 94 عاما: "من المثير للاهتمام الاستماع إلى كل حكاياتكم وقصصكم، أنا معجبة جدا بما حققتموه بالفعل، أنا سعيدة جدا لأنني تمكنت من الانضمام إليكم اليوم".

ونُشر الفيديو اليوم الخميس بمناسبة أسبوع مقدمي الرعاية وإبراز التضحيات التي قدمها ما يقرب من 7 ملايين مقدم رعاية غير مدفوعي الأجر في المملكة المتحدة، واضطرر العديد منهم إلى تولي أدوار إضافية أثناء الإغلاق بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي، طرح قصر باكنغهام تسجيلا لمحادثة هاتفية أجرتها الملكة إليزابيث وجهت من خلالها الشكر للممرضات على عملهم خلال انتشار الجائحة.