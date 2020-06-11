وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكي: يجب ردع أعداء إسرائيل في المنطقة

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، في مكالمة هاتفية، سبل تعزيز المصالح الأمنية بين البلدين وكذا التصدي للتهديدات الإيرانية.

موسكو- سبوتنيك . وذكرت هيئة البث الرسمية أن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك إسبر".

وأضافت "تناولت المكالمة سبل تعزيز المصالح الأمنية المشتركة وكيفية التصدي للتهديد الإيراني وجائحة كورونا، إلى جانب الفرص السانحة لتحقيق الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط".

وأكد غانتس في المحادثة لنظيره الأمريكي ضرورة ردع أعداء إسرائيل في المنطقة.

يذكر أن محادثة غانتس جاءت متزامنة مع محادثته مع جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. حيث أعربا عن الرغبة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.