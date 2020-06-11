بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات عليها... الجنائية الدولية: سنواصل العمل دون تردد

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن أسفها الشديد إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العقوبات، مؤكدة أنها ستواصل العمل دون تردد.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية، كون أو جون، "إن هذه الإجراءات غير مسبوقة. فهي تعرقل رغبتنا في مكافحة الإفلات من العقاب وتحمل المسؤولية عن الفظائع الجماعية".

وهددت واشنطن الخميس بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية لمنع هذه المؤسسة من ملاحقة عسكريين أمريكيين يشتبه بارتكابهم جرائم في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تهدد فيه محكمة زائفة (جنودنا).. ولن نفعل ذلك".

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراُ تنفيذيًا بشأن فرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع أفراد الجيش ومسؤولين أمريكيين آخرين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، اليوم الخميس: "أقرر بموجب هذا أن أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أي موظف من موظفي الولايات المتحدة أو القبض عليه أو احتجازه أو ملاحقته قضائيا دون موافقة الولايات المتحدة أو موظفي البلدان الحليفة للولايات المتحدة، التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي أو خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية وأعلن عن تجميد أصول الأشخاص، في الولاية القضائية الأمريكية، والتي سيتم تحديدها على أنها متورطة في مثل هذه الدعاوى القضائية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية، هددت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، وقالت إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقويض سلطات المحكمة، وستمنع قضاتها من دخول الأراضي الأمريكية، وستلاحقهم في النظام القضائي الأمريكي، وستفرض عقوبات على مموليهم، إذا ما لاحقت المحكمة قضائيا المواطنين الأمريكيين، أو مواطني الدول الحليفة للولايات المتحدة.

وأكدت أن الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات لحماية مواطنيها من أحكام "الجنائية الدولية"، وقالت "الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات ضرورية لحماية مواطنينا ومواطنين حلفائنا من أحكام هذه المحكمة غير الشرعية".

وتتخذ الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموقف من المحكمة الجنائية الدولية بناء على مزاعم بفتح المحكمة تحقيقا في جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان، وبسبب إغلاق واشنطن لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بسبب ادعاءات حول تعاون المنظمة مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم حرب متهمة فيها إسرائيل.