أستراليا تسمح بتجمع 10 آلاف شخص في الملاعب

أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستسمح بحضور حتى عشرة آلاف متفرج في الملاعب الصغيرة لمشاهدة الأحداث الرياضية ضمن خطة خفض قيود التباعد الاجتماعي.

وقال موريسون، إن حكومات الولايات تضع اللوائح لكي تسمح للملاعب التي تبلغ سعتها 40 ألف متفرج باستضافة حتى عشرة آلاف شخص الشهر المقبل.

وأشار المسؤول إلى أن التغييرات ستطبق على المباريات والأحداث الأخرى التي تنظم في الملاعب.

وأبلغ موريسون الصحفيين بعد اجتماع للوزراء: "يجب أن يكون مكانا كبيرا ومفتوحا. يجب أن تكون هناك مقاعد على مسافات مناسبة"، وأضاف، من الضروري وجود نظام للتذاكر لكي نتعرف على من كان موجودا في الحدث".

وما زالت القيود على التجمعات الكبيرة قائمة في أستراليا لكن تختلف درجاتها بين الولايات.

كما أعلن رئيس الوزراء عن خطة تجريبية تسمح للطلاب الأجانب بالقدوم إلى أستراليا في رحلات مرتبة مع الجامعات والحكومات، لكنه قال، إن هذا لن يحدث إلا في الولايات ذات الحدود الداخلية المفتوحة.

وسجلت أستراليا أكثر من 7 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 102 وفاة، بحسب ما نقلته "رويترز".

واستأنفت أستراليا موسمي دوري الرجبي وكرة القدم الأسترالية مع إقامة المباريات دون جماهير، لكن مُنح الضوء الأخضر لحضور عدد صغير.