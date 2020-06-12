"آبل" و"يوتيوب" تكشفان عن تمويل حجمه 200 مليون دولار لدعم قضايا السود

أعلنت شركتا "آبل" و"يوتيوب" الأمريكيتان أنهما بصدد زيادة الإنفاق مع الشركات التابعة للأمريكيين الأفارقة، وذلك في إطار مبادرة المساواة والعدالة العرقية، حجمها نحو 200 مليون دولار أمريكي.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إن مصنع "آيفون" يسعى إلى زيادة تمثيل الأقليات بين الشركات التي تتعامل معه.

وأضاف كوك، قائلا: "إن التحركات الأخرى ستشمل برامج لتعزيز مطوري التطبيقات من السود ومبادرات جديدة لزيادة التنوع والإدماج في آبل".

وقالت سوزان وجسيكي الرئيسة التنفيذية لـ"يوتيوب": "إن الخدمة ستنفق 100 مليون دولار على مدى عدة سنوات من أجل إعلاء وتطوير أصوات المبدعين والفنانين السود وقصصهم".

وتنضم هذه الجهود إلى موجة تدابير تتخذها شركات كبرى، بما في ذلك بنوك وشركات تجزئة، بهدف إظهار الدعم لمجتمع السود، بينما تثير الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى الانتباه إلى التمييز الطويل الأمد ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.