موسوي: الولايات المتحدة ستركع أمام إرادة الشعب الإيراني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن الولايات المتحدة ستركع قريبا أمام إرادة الشعب الإيراني.

ونشر موسوي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن واشنطن يسرها الإرهاب الاقتصادي لأن سياساتها مبنية على الضغط على الأعناق.

A Govt whose policy is relying on 'knee on neck' of either its own ppl or others around the 🌍 should be indeed happy w/#EconomicTerrorism & pressure on the public. But you see that not the Iranians' neck, but your knee was wrung. You will soon kneel in front of Iranian Nation. pic.twitter.com/Hrxqq4uLqW — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) June 12, 2020

وتابع عباس موسوي: لم تنجحوا في كسر أعناق الشعب الإيراني، بل كسرنا ركبتكم... ستركعون قريبا أمام الشعب الإيراني.

وجاءت تغريدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، ردا على ما صرح به المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، أمس الخميس، من تفاؤل بلاده تجاه تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران والضغوطات والحظر المفروض على بلاده.