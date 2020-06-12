الخطوط التركية تستأنف رحلاتها إلى أمريكا والصين

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف بعض الرحلات هذا الشهر إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من بين وجهات أخرى، وذلك بعد يوم واحد من استئنافها الرحلات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إيكشي، على تويتر إن الرحلات إلى شيكاغو وواشنطن العاصمة ستستأنف في 19 يونيو /حزيران.

كما ستعود الرحلات إلى لوس أنجلوس، في 24 يونيو /حزيران، ثلاث مرات أسبوعيا.

Gökyüzünü özledik.



Yurt içinden sonra sıra şimdi yurt dışında!



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Hayırlı olsun.https://t.co/wg0xhqDUrj pic.twitter.com/ypV9bJzs6B — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 12, 2020

​وقالت الشركة، في إشعار على موقعها الإلكتروني، إنها ستبدأ رحلة أسبوعية إلى شنغهاي اعتبارا من 19 يونيو/ حزيران، ورحلتين أسبوعيا لكل من هونغ كونغ وسيئول من 24 يونيو/ حزيران.

وأمس الخميس، استأنفت الناقلة التركية رحلاتها إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا.