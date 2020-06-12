الخطوط التركية تستأنف رحلاتها إلى أمريكا والصين

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إيكشي، على تويتر إن الرحلات إلى شيكاغو وواشنطن العاصمة ستستأنف في 19 يونيو /حزيران.
كما ستعود الرحلات إلى لوس أنجلوس، في 24 يونيو /حزيران، ثلاث مرات أسبوعيا.
Gökyüzünü özledik.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 12, 2020
Yurt içinden sonra sıra şimdi yurt dışında!
Her geçen gün artacak yurt içi ve yurt dışı güncel uçuş planımz için Web sitemizi takip ediniz.
Hayırlı olsun.https://t.co/wg0xhqDUrj pic.twitter.com/ypV9bJzs6B
وقالت الشركة، في إشعار على موقعها الإلكتروني، إنها ستبدأ رحلة أسبوعية إلى شنغهاي اعتبارا من 19 يونيو/ حزيران، ورحلتين أسبوعيا لكل من هونغ كونغ وسيئول من 24 يونيو/ حزيران.
وأمس الخميس، استأنفت الناقلة التركية رحلاتها إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا.
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