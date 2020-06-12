عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من فيروس كورونا ويكشف وصفة العلاج

أعلن الفنان المصري، عمرو واكد، إصابته وابنه بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنهما تماثلا للشفاء.

ونشر واكد تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا. وهعمل لايف قريبا اتكلم عن اصابتي بالفيروس وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه انا كمان. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع".

تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا. وهعمل لايف قريبا اتكلم عن اصابتي بالفيروس وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه انا كمان. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع. — Amr Waked (@amrwaked) June 11, 2020

​ورد الممثل المصري على أحد المتابعين، الذي سأله عن طريقة العلاج في العزل الصحي المنزلي، قائلا: "أنا أخذت الآتي. باراسيتامول - فيتامين سي - حبوب زيت الزعتر - حبوب زيت الكريل (حاجة زي الجمبري كده وهو مسيل طبيعي للدم) - 4 فصوص ثوم نيء واحد على الريق (ممكن تاخد حبوب ثوم من الصيدلية) - ايكناشيا - مهدئ للسعال - ومشروب الزعتر بالليمون والعسل - قرفة بالزنجبيل واللبن".

انا اخدت الآتي. باراسيتامول - فيتامين سي - حبوب زيت الزعتر - حبوب زيت الكريل (حاجة زي الجمبري كده وهو مسيل طبيعي للدم) - 4 فصوص ثوم ني واحد على الريق (ممكن تاخد حبوب ثوم من الصيدلية) - ايكناشيا - مهدئ للسعال- ومشروب الزعتر بالليمون والعسل - قرفة بالجنزبيل واللبن - يتبع — Amr Waked (@amrwaked) June 11, 2020

​وتابع: "وأكل صحي (لحمة أو فراخ مهم جدا) وشوربة فراخ بالبهارات. وقبل النوم كنت باخد حبوب ميلاتونين عشان النوم يبقى عميق، وحبوب زينك".