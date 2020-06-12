روحاني يهنئ روسيا رئيسا وشعبا بعيدها

هنأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والشعب الروسي، بمناسبة العيد الوطني " يوم روسيا"، وأعرب عن ثقته بأن العلاقات بين البلدين ستستمر في التطور.

وجاء في نص رسالة روحاني، التي نقلتها السفارة الإيرانية لدى روسيا: "أود أن أهنئ بإخلاص فخامتكم وشعب بلدكم بمناسبة حلول يوم روسيا، على مدى السنوات الماضية تم تطوير العلاقات بين البلدين وتعميقها في سياق المصالح المشتركة. أنا واثق من أن العلاقات المتبادلة القائمة على الخبرة القيمة للسنوات الماضية ستستمر في التوسع في سياق المصالح وبهدف زيادة رفاهية الشعبين".

وأضاف الرئيس الإيراني في رسالته أن روسيا وإيران "تتحملان المسؤولية ولهما مصالح مشتركة في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي"، مؤكدا أنه ""في هذا الصدد ما زالت المشاورات مستمرة بين البلدين على مختلف المستويات، وهو أمر ضروري لاستمرارها".

وتمنى روحاني الصحة والرفاهية للرئيس الروسي، وقال: "أريد أن أستغل هذه المناسبة، لكي أتمنى لصاحب الفخامة الصحة والرفاهية، وللحكومة والشعب الروسي المجد والازدهار".

وانضم مسؤولون إيرانيون آخرون إلى التهاني بمناسبة عيد "يوم روسيا"، حيث أرسل النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، برسالة إلى رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أعرب فيها عن أمله في زيادة تعميق وتطوير العلاقات بين إيران وروسيا في مختلف المجالات.

ووجه رئيس البرلمان الإيراني المنتخب حديثاً، محمد باقر قاليباف، التهاني لرئيسة مجلس الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين، مشيراً إلى دور التعاون البرلماني في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.

وتحتفل روسيا بالعيد الوطني "يوم روسيا"، يوم 12 حزيران/ يونيو، وهو عيد للاحتفال بسيادة روسيا الاتحادية.