شركة "تويتر" تغلق آلاف الحسابات المرتبطة بدول مختلفة

أعلنت شركة "تويتر"، اليوم الجمعة، أنها قامت بتعطيل وإغلاق آلاف الحسابات المرتبطة بدول مختلفة، وذلك بسبب خرقها للسياسات والقواعد العامة الموضوعة من قبل الشركة.

وذكر موقع "سي إن إن" الأمريكي، نقلا عن شركة "تويتر"، أنه عطل نواة 23 ألفًا و750 حسابا مرتبطا ب​الصين​، ينقلها نحو 150 ألف حساب آخر لتوسيع انتشارها. كما أغلق نحو 7340 حسابًا مرتبطًا ب​تركيا​، و1152 حسابًا مرتبطًا ب​روسيا​"، موضحًا أن "كل هذه الحسابات أُغلقت، لكن تمّ حفظ مضمونها في قاعدة بيانات لأهداف البحث العلمي".

ولفتت الشركة إلى أن "شبكة الحسابات الصينية اكتشفت بمساعدة أدوات وضعت في أغسطس الماضي لمحو الحسابات المرتبطة ببكين خلال التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في ​هونغ كونغ​"، مشيرا إلى أن "هذه الشبكة كانت تنشر تغريدات باللغة الصينية موجهة على ما يبدو للمقيمين في الخارج، تبث نظريات جيوسياسية مؤيدة للحزب الشيوعي الصيني، مع دعم نظريات خادعة حول الحراك السياسي في هونغ كونغ".

وبيّنت الشركة أن "شبكة الحسابات التركية التي رصدت مطلع 2020، كانت مكرسة للترويج للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ والحزب الحكام"، مفيدا بأن "الحسابات الروسية أيضا تستخدم للترويج للحزب الحاكم ومهاجمة معارضيه".