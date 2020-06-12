السلطات الأمنية الفرنسية تطالب بإغلاق المحلات التجارية في باريس تخوفا من أعمال عنف مرتقبة

طالبت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، من المتاجر والشركات الواقعة في الأحياء الباريسية بإغلاق أبوابها، وذلك بسبب المخاوف من اضطرابات عامة خلال التظاهرات والاحتجاجات التي ستنظم غدا السبت.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات إدارة شرطة باريس التي طالبت المحال التجارية المختلفة في العاصمة من إغلاق أبوابها بسبب معلومات عن اضطرابات وعنف قد تشهدها الاحتجاجات والتظاهرات يوم غد السبت.

وأضافت الشرطة في بيانها أنه يتعين على المتاجر تعزيز حماية النوافذ والأبواب بألواح خشبية، مضيفة أنها طلبت من السلطة المحلية إزالة كل الأشياء التي يمكن استخدامها كمقذوفات.

ويعتزم المتظاهرون السير من منطقة ريبوبليك إلى ساحة أوبرا، احتجاجا على وفاة أداما تراوري، وهو فرنسي أسود يبلغ من العمر 24 عاما توفي في عملية للشرطة عام 2016.