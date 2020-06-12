ظريف: العلاقات بين روسيا وإيران في تطور مستمر

هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، روسيا، حكومة وشعبا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، بأن ظريف بعث برقية لنظيره الروسي سيرغي لافروف ، مفيدا من خلالها أن العلاقات بين طهران وموسكو في تطور مستمر.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني لنظيره الروسي، عن أمنياته بالنجاح والازدهار لروسيا، حكومة وشعبا، قائلا: "تقبلوا تهنئتي الخالصة بحلول الذكرى السنوية لليوم الوطني".

وأشار ظريف إلى قوة العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو، قائلا: "في ضوء عزم وإرادة القادة والمسؤولين، فإن العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن أجل تحقيق المصالح المشتركة والمساعدة في توفير الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، هي في نمو مضطرد، وأملي باستمرار ذلك وتعميقه".

في السياق نفسه، هنأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والشعب الروسي، بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، وأعرب عن ثقته بأن العلاقات بين البلدين ستستمر في التطور.