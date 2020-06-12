دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب الحجر الصحي على المسافرين

أقامت الخطوط الجوية البريطانية، "وإيزي جيت" و"ريان إير"، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب سياسة الحجر الصحي، التي فرضتها الحكومة لمدة 14 يوما لجميع المسافرين.

وأعلنت شركات الطيران أنها طلبت إجراء مراجعة قضائية للاستماع إليها "في أقرب وقت ممكن"، وذلك بحسب تقارير إعلامية بريطانية.

وقال الشركات الجوية إن الإجراءات التي تم إدخالها هذا الأسبوع سيكون لها "تأثير مدمر على السياحة البريطانية والاقتصاد".

وذكرت أنها تريد من الحكومة أن تعيد اعتماد السياسة التي أدخلتها في 10 مارس/ آذار، والتي اقتصرت على دول لا تزال تشهد إصابات متزايدة وكبيرة بفيروس كورونا.

وبدأ في بريطانيا، يوم الاثنين الماضي، العمل بالقواعد الجديدة التي يخضع بمقتضاها القادمون من خارج البلاد لحجر صحي مدته 14 يوما في إطار التدابير الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

ويكون على كل من يصل إلى بريطانيا، سواء بالطائرات أو القطارات أو السفن، أن يقدم للسلطات العنوان الذي سيمكث فيه طيلة مدة الحجر الصحي.

ويواجه المخالفون عقوبات قد تصل إلى دفع غرامة قدرها ألف جنيه استرليني، على أن يستثنى من القوانين العاملون في بعض المجالات مثل الرعاية الصحية.