ألمانيا تتحضر لتجنب موجة ثانية من فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الجمعة، أن ألمانيا تخطط بكيفية تفادي موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير المال الألماني، أولاف شولتز، الذي قال إن "ألمانيا في وضع يمكنها تفادي موجة ثانية من فيروس كورونا"، محذرا أن "غياب لقاح مضاد للفيروس يعني أن التباعد الاجتماعي وإجراءات الفحص والتتبع أمر ضروري".

وأضاف شولتز، قائلا: "نحن نتعايش مع الفيروس وهو ما أصفه بأنه وضع طبيعي جديد. ولن يتغير إلا عندما يكون لدينا علاجات طبية جديدة وعندما يكون لدينا لقاح طالما لم يحدث ذلك علينا تنظيم حياتنا لتجنب موجة ثانية".

وتابع شولتز، قائلا: إن "فرص تجنب موجة ثانية من الفيروس في البلاد "كبيرة جدا".

وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك، يوم 15 يونيو/حزيران، وأضاف أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.