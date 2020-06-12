اليونان: منفتحون على الحوار مع تركيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده منفتحة دائما على الحوار مع تركيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وأفادت وكالة "الأناضول"، ظهر اليوم الجمعة، بأن تصريحات ميتسوتاكيس قد أدلى بها خلال مشاركته في أحد المؤتمرات الاقتصادية في العاصمة اليونانية، أثينا.

وتطرق ميتسوتاكيس في كلمته إلى العلاقات التركية اليونانية، واصفا إياها بـ"الصعبة"، موضحا أنه بالإمكان الحوار بين الطرفين لحل الخلافات القائمة، مضيفا "وفي حال عدم التوصل لحل من خلال الحوار، فستكون الوجهة القادمة المحكمة الدولية من خلال الاتفاق بين البلدين".

وتابع قائلا: "اليونان منفتحة دائما على الحوار مع تركيا بخصوص تحديد مناطق الصلاحية البحرية، ويمكننا أن نتحدث بحميمية، لكن إذا اتفقنا معا على أنه لا سبيل للحل، فسيكون الاتجاه للمحكمة الدولية بالتوافق أيضا".

وحول الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع ليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تلك الاتفاقيات "باطلة" وأن التي أبرمتها بلاده مع إيطاليا أول أمس "صحيحة".

واستطرد ميتسوتاكيس، قائلا: "إذا حاولت تركيا انتهاك حقوقنا السيادية، فسترى الرد ليس من اليونان بل من أوروبا، وليس هذا الطريق الذي نريد أن نسلكه، لكن على الجميع أن يعرف أنه إذا حدث شيء كهذا فستكون له نتائج خطيرة".