خطر... التبرع بالبلازما غير صالح لجميع المتعافين من كورونا

تعتبر بلازما المتعافين من الطرق المستخدمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، في عدد من الدول على مستوى العالم.

ولكن هناك فئات محددة يحظر عليها التبرع بالبلازما بعد التعافي من عدوى كوفيد-19، لأنها قد تعرضهم لبعض المشكلات الصحية، هم:

1- الأقل من 18 عاما.

2- مرضى فقر الدم، يجب أن يتأكدوا أولا من نسبة الهيموغلوبين بالدم قبل التبرع.

3- مرضى الفيروسات الكبدية.

4- الأشخاص الذين يعانون من أي مرض معدٍ ينتقل عبر الدم.

5- كبار السن، لعدم قدرة الدم لديهم على التجدد مقارنة بالشباب.

6- أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكري والقلب.

7- الأشخاص الذين يعانون من الضعف العام بالجسم والوهن وسوء التغذية.

8- الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا، حتى وإن كانت نتيجة تحاليلهم سلبية.

وبحسب ما جاء بموقع "Health line" الطبي، فإن بلازما الدم هي مادة سائلة شفافة، يميل لونها إلى الأصفر، وتشكل 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان.

و92 % من محتوى البلازما عبارة عن ماء، تساعد على تدفق الدم والعناصر الغذائية إلى جميع أعضاء الجسم عبر القلب، والـ8% المتبقيين عبارة عن بروتينات وأجسام مضادة،

وما زال العلاج ببلازما المتعافين قيد التجربة والاختبار، ويتم تطبيقه بشكل أكثر أولوية للحالات الحرجة أو التي تعاني من أعراض شديدة.

والمتعافي من كورونا لا يستطيع التبرع بالبلازما، إلا بعد مرور 14 يوما على شفائه من الفيروس، لأن نسبة الأجسام المضادة في هذه الفترة تكون عالية جدا في الدم.