الأمم المتحدة تأسف لقرار ترامب بخصوص المحكمة الجنائية الدولية

عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن أسفه لما يمكن أن تخلفه عقوبات أقرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من تأثير على محاكمات وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه يتعين حماية استقلال المحكمة.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف، بحسب وكالة "رويترز": "يتعين ضمان استقلال المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على العمل دون تدخل بحيث يمكنها البت في الأمور دون أي تأثير غير ملائم أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ولأي سبب".

وأضاف: "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الخطيرة وعائلاتهم لهم الحق في بلوغ القصاص والحقيقة".

وأعلن ترامب، أمس الخميس، تعليق إصدار تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يعملون لمصلحتها، علة خلفية التحقيق مع القوات الأمريكية ومسؤولي المخابرات عن جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

وأوضح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، في بيان: "إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية هي اعتداء على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد بانتهاك سيادتنا الوطنية".

وتابع ماكناني: "لقد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتختص بالمساءلة عن جرائم الحرب، لكن عمليا شكلت هذه المحكمة بيروقراطية دولية غير خاضعة للمساءلة وغير فعالة تستهدف وتهدد موظفي الولايات المتحدة وكذلك حلفاءنا وشركاءنا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، أمس الخميس، إن واشنطن لن تسمح بأن تهدد "محكمة صورية" الأمريكيين، بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة الجنائية بشأن إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.