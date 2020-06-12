أمريكي "يسمم مشردين ويصور معاناتهم" من أجل النشر على يوتيوب

قال مكتب المدعي العام الأمريكي إن رجلا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أطعم 8 مشردين بمادة وُصفت بأنها "أشد مرتين" من رذاذ الفلفل، ثم صور معاناتهم بعد تناولها.

ووجهت اتهامات إلى ويليام روبرت كايبل (38 عاما) بتقديم طعام ملوث بمستخلصات زيتية من نبات الفليفلة إلى 8 أشخاص على الأقل، وتصويرهم أثناء إصابتهم بالإعياء.

وتستخرج هذه المادة من الفلفل الحار، وهي المكوّن الفعال الرئيسي في رذاذ الفلفل. وتختلف شدة رذاذ الفلفل باختلاف الشركة المصنعة، بحسب "بي.بي.سي".

وقيل لبعض الضحايا إنهم يشاركون في مسابقة لتناول الطعام الحارّ، وقدّمت لهم البيرة لتشجيعهم على المشاركة.

ومع تناول الطعام، أصيبوا بأعراض منها ما يُشبه نوبات الصرع، وصعوبة في التنفس، والقيء، بحسب مكتب المدعي العام.

ونقل عدد من الضحايا المفترضين إلى المستشفى، فيما تعتقد السلطات أن المتهم استهدف آخرين.

وقال تود سبيتزر المدعي العام في أورانج كاونتي إن هؤلاء الأشخاص استهدفوا لأنهم "ضعفاء".

وأضاف: "لقد تم استغلالهم وتسميمهم في إطار شكل منحرف من التسلية، وتمّ تسجيل آلامهم كي يتمكن المعتدي من معايشتها مرات ومرات".

واحتجز كايبل، الشهر الماضي، قبل الإفراج عنه بكفالة بقيمة 500 ألف دولار، مع استمرار التحقيقات، وفي حال إدانته، قد يواجه كايبل عقوبة بالسجن 19 عاما.

وفي العام الماضي، حُكم على ناشط بموقع يوتيوب بالسجن 15 عاما، بعدما خدع رجلا مسنا وجعله يتناول قطعة من البسكويت محشوة بمعجون أسنان.