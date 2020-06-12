الأمم المتحدة تحذر من استغلال الأطفال في سوق العمل بسبب كورونا

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من زيادة عمالة الأطفال جراء أزمة وباء كورونا العالمية.

وبحسب منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، فإن ظاهرة استغلال الأطفال اقتصاديا في تفاقم للمرة الأولى منذ عقدين بعدما تركت أزمة الوباء الملايين من الصغار عرضة للاستغلال في سوق العمل.

Millions more children risk being pushed into child labour by the #COVID19 crisis, which would undo 20 years of progress #WDACL. https://t.co/ycHOB629N8 — International Labour Organization (@ilo) June 12, 2020

​وحذرت الوكالة من أن العبء الاقتصادي على كاهل الأسر التي لا تجد دعما ماليا، سيضطرها إلى اختيار مسار اللجوء لعمالة الطفل والدفع بصغارها للمساعدة في تدابير المعيشة.

وانخفضت أعداد الأطفال في سوق العمل من 246 مليون عام 2000 إلى 152 مليون طفل.