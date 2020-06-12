مدرب فرنسي يدعو المجتمع الدولي لتعلم درس في مكافحة العنصرية من كرة القدم

طالب الفرنسي أرسين فينجر، مدرب نادي أرسنال الإنكليزي الأسبق، المجتمع الدولي بضرورة تعلم الدرس من كرة القدم في مكافحة العنصرية.

"كرة القدم في جوهرها مناهضة للعنصرية".

وأضاف "لماذا؟ لأنك تعلم أنه بغض النظر عما إذا كنت ابن ملك إنجلترا أو عن لون بشرتك فإنك ستلعب طالما كنت جيدا".

وتابع "كرة القدم تضرب مثلا يحتذى في الكيفية التي يجب أن يكون عليها أي مجتمع لأنها تقوم على الجدارة والجودة. إذا كنت جيدا بما فيه الكفاية فإنك ستلعب".

وأضاف "داخل اللعبة ليست هناك عنصرية. قد تقع بعض الأحداث خارج الملعب وفي المدرجات وشاهدنا ذلك في مباريات المنتخب الإنجليزي خارج ملعبه".

وشهدت عدة دول احتجاجات ضد العنصرية عقب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد بينما كان في قبضة الشرطة في مينابوليس بالولايات المتحدة في 25 مايو أيار.

وأبدى لاعبو كرة قدم مساندتهم للحركات المناهضة للعنصرية، ويعتقد فينجر أن وجود الكثير من اللاعبين السود البارزين في كرة القدم يظهر أن الرياضة لا تعاني من العنصرية.